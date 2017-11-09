До 60% мебели, продающейся в интернете, — опасная для здоровья подделка

Москва, , 14:29 — REGNUM Огромное количество фальсифицированной продукции продается через интернет-магазины и в социальных сетях. На страницах и в группах выкладываются фотографии с официальных сайтов мебельных фабрик, но в итоге покупатель получает совсем не то, гораздо худшее по качеству и внешнему виду изделие, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора мебельной фабрики «8 марта» Олег Билич.

«К сожалению, статистика неутешительна и от 15% до 60% (на разные группы мебели) продающейся в интернете, не на официальных сайтах производителя, является фальсификатом, то есть потенциально опасной для потребителя», — привел цифры Билич.

Фальсификация мебели происходит постоянно, в частности, в основном подделывают удачные модели диванов, кроватей, кресел. Мошенники отслеживают самые рейтинговые и популярные позиции и копируют их буквально у себя в гаражах из низкопробных материалов. Обычно продают они свои изделия, либо маркируясь под известный бренд, либо утверждая, что их продукция такого же качества, но по более выгодной цене, сказал он.

Подделки внешне схожие с оригиналом, могут предлагаться под другим названием. Часто данный товар предлагается и рекламируется под такими же названиями, как и оригинал. Мебельный рынок — это очень специфический сегмент.

«Конкуренция на мебельном рынке очень велика, что стимулирует производителей к внедрению инновационных все более комфортных и привлекательных внешне моделей производимой мебели, — отметил эксперт. — Качественное оборудование, используемое мебельной промышленности очень дорого».

Мебель делится на несколько классов: от эконом класса до премиум, от производства на крупных и известных фабриках России и зарубежья до сколоченной в гаражах. Говоря о последней категории, стоит отметить, что эти новые игроки мебельного рынка множатся в геометрической прогрессии — мебельный бизнес кажется прибыльным, однако назвать этих производителей добросовестными нельзя.

«На разработку, отбор и испытания по качеству всех материалов для изделия у надежных фабрик уходит большое количество времени и финансовых вложений, после многочисленных тестирований и экспертиз изделия патентуются. Те, кто подделывает мебель, естественно, ничем подобным не занимаются и это налагает свой отпечаток на качество их конечного продукта. Некоторые материалы, используемые мошенниками, в принципе не предназначены для изготовления мебели и могут представлять угрозу для жизни и здоровья покупателей.

Например, по ГОСТу существуют утвержденные наполнители «для сидения и лежания», а для фальсификата часто используются наполнители не прошедшие сертификацию, испаряющие формальдегиды и прочие опасные вещества. Через какое-то время может начаться аллергия и серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, подобное «гаражное производство», выдавая «левую» мебель за фабричное качество, фактически портит репутацию фирменных производств», — пояснил Билич.

По его словам, самим фабрикам преследовать мошенников довольно непросто. Несмотря на тот факт, что фабрики патентуют и маркируют свою продукцию, для изобличения копирования модели сначала необходимо приобрести у мошенника мебель, вскрыть ее в рамках конструкторского бюро фабрики, доказать, что копия (хотя бы внешнего вида) соответствует запатентованному дизайну и лишь тогда подавать заявку правоохранительным органам. При этом затрачивается много времени и средств фабрик. Гоняться за каждым поддельщиком не представляется возможным.

«Официальные производители призывают проверять дилеров, у которых приобретается мебель на официальном сайте. Каждое изделие фабричного производства имеет свой индивидуальный фабричный номер заказа, сертифицированную этикетку, отжиг с логотипом, паспорт изделия с отметкой отдела технического контроля и маркировку», — подчеркнул эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, в конце октября 2017 года СМИ писали, что Минпромторг России начнет борьбу с нелегальными копиями люксовых брендов на законодательном уровне. С 1 июля 2018 года будет внедрен новый порядок уничтожения фальсифицированных одежды и обуви.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил на согласование в Минэкономразвития и МВД законопроект, предполагающий внесение поправок в законы «О таможенном регулировании в РФ», «О промышленной политике в РФ», в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.