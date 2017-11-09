Росатом получил лицензию на строительство АЭС в Бангладеш

Москва, , 14:11 — REGNUM Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC) выдана лицензия на проектирование и сооружение АЭС «Руппур». Лицензия выдана Бангладешским органом регулирования атомной энергии (BAERA), сообщили в Росатоме.

На основании этого документа российская инжиниринговая компания «АСЭ» как генподрядчик сооружения станции приступит к строительству АЭС «Руппур» в Бангладеш в соответствии с графиками.

Власти Бангладеш для строительства АЭС «Руппур» выбрали российский проект АЭС с реакторами ВВЭР-1200, реализуемый на Нововоронежской АЭС-2.

В ведомстве отметили, что это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Выданная лицензия подтверждает безопасность выбранного бангладешской стороной проекта.

Проект АЭС «Руппур» реализуется в рамках концепции глубоко эшелонированной защиты. Это гарантирует безопасность окружающей среды, общества и персонала станции.

«На ноябрь 2017 года запланировано начать заливку бетона в плиту основания реакторного отделения. Это ознаменует начало строительства атомной электростанции», — отметил старший вице-президент по управлению зарубежными проектами АО ИК «АСЭ» Александр Хазин.

Пуск первого блока АЭС «Руппур» намечен на 2023 год, второго блока — на 2024 год.

Читайте также: «Создана основа для реализации сооружения АЭС «Руппур» в Бангладеш»

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2015 года Группа компаний ASE подписала генеральный контракт на сооружение атомной электростанции «Руппур» в составе двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР электрической мощностью 1200 МВт каждый.

Площадка АЭС расположена в 160 км от столицы Бангладеш города Дакки, на восточном берегу реки Ганг.

Напомним, Россия предоставила Бангладеш кредит на сооружение АЭС «Руппур» в размере $11,38 млрд, притом, что общая стоимость проекта составляет $12,65 млн.

Читайте: Росатом простроит АЭС в Бангладеш

А также подробнее: Российская атомная экспансия в Бангладеш