Группа ВТБ потеряла 7 млрд рублей от списания доли в «Открытие Холдинг»

Москва, 9 ноября 2017, 14:30 — REGNUM Финансовые потери группы ВТБ от списания 9,99% доли в финансовой группе «Открытие Холдинг» составили 7 млрд рублей, заявил 9 ноября председатель правления ВТБ Герберт Моос журналистам.
По его словам, группа ВТБ переоценила свои вложения до нулевой отметки, что привело к чистой убыли в 7 млрд рублей.
«Мы считаем, что это правильный шаг, он отражает ситуацию, которая сложилась с ФК «Открытие» и банком «Открытие», — сказал Моос.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября 2017 года глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что банк спишет долю в финансовой группе «Открытие Холдинг».
По словам главы банка, списание обойдется ВТБ в 7 млрд рублей.
Напомним, один из крупнейших российских банков «Открытие», который входит в «Открытие Холдинг», в настоящее время находится под санацией. Оздоровлением банка занимается Центробанк через Фонд консолидации банковского сектора.
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