В Латвии продолжается рост цен

Рига, , 14:05 — REGNUM Индекс потребительских цен Латвии в октябре 2017 года поднялся на 0,7%, товары подорожали на 1,1%, а услуги подешевели на 0,4%, сообщила Национальная статистическая служба, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 ноября.

Самое большое влияние на динамику индекса потребительских цен в октябре оказали подорожавшая одежда и обувь, продукты питания и неалкогольные напитки, транспортные товары и услуги.

Годовая инфляция снизилась от 2,9% в сентябре до 2,8% в октябре. Товары в октябре были на 2,8% дороже, чем год назад, а услуги за год подорожали на 2,9%.

Индекс потребительских цен за год вырос из-за подорожавших продуктов питания и неалкогольных напитков, транспортных товаров и услуг, увеличившихся расходов на отдых и развлечения, жилье, медицинские услуги. Средняя годовая инфляция поднялась от 2,7% в сентябре до 2,8% октябре.