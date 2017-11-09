Приток иностранных инвестиций в Узбекистан снизился на 40%

Ташкент, , 14:07 — REGNUM Приток иностранных инвестиций в Узбекистан с 2011 по 2016 год снизился почти на 40% и составил $1,9 млрд. Такие данные были озвучены в ходе круглого стола «Совершенствование инвестиционного климата в республике Узбекистан», сообщает 9 ноября Review.uz.

Мероприятие, в котором участвовали представители государственных и международных организаций, а также крупных зарубежных и узбекских компаний, прошло накануне в Ташкенте.

Отмечается, что повышение инвестиционной привлекательности в рамках либерализации экономики страны является одним из приоритетов стратегии действий по пяти направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах.

«Принятые меры позволили изменить тенденцию снижения притока иностранных инвестиций, отмеченную в период 2011—2016 годов с $3,3 до $1,9 млрд», — отметили участники стола.

Среди основных причин, повлиявших на уровень иностранных инвестиций, участники мероприятия назвали несовершенство законодательства. Так, на развитие экономики и развития страны влияет разброс норм инвестиционного законодательства по отраслям, а также превалирование подзаконных актов над законами.

Для решения проблемы власти страны поставили задачу разработать и принять новое инвестиционное законодательство, которое предусматривает механизмы защиты прав и интересов инвесторов, а также развитие конкуренции на рынке.

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