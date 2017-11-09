В Литве острый дефицит электроэнергии

Вильнюс, , 13:44 — REGNUM Генеральный директор литовского оператора Litgrid Дайвис Вирбицкас, читая на Вильнюсском энергетическом форуме доклад «Литовская энергетика в Европе — куда мы идем?», обратил внимание на постоянное растущее в Литве потребление электроэнергии, уменьшающиеся способности выработки электроэнергии и растущий импорт, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 ноября.

«Мы, Литва, занимаем в Европе втрое место по количеству потребляемой электроэнергии и третье по росту пиковой нагрузки. В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, потребляемое в Литве количество электроэнергии (мегаватт-час) выросло на 5%, а пиковая нагрузка (мегаватт) на 21%», — сказал Вирбицкас.

Согласно прогнозам экспертов Litgrid, в 2017 году окончательное потребление электроэнергии в Литве будет самым большим с 1992 года.

«Но Литва значительно отстает по изменению местной выработки электроэнергии. В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, в Литве количество произведенной электроэнергии (мегаватт-час) сократилось на 13% — по этому показателю мы на предпоследнем месте в Европе. А инсталлированная мощность (мегаватт) снизилась на 11% — здесь мы на последнем месте. Кроме того в 2016 году Литва импортировала на 38% больше электроэнергии, чем в 2010 году» — подчеркнул Вирбицкас.

По его словам, Литве нужны новые, гибкие источники электроэнергии.

Данные о потреблении и выработке электроэнергии подтверждают прогнозы анализа долгосрочной адекватности электросистемы стран Прибалтики. Анализ, впервые проведенный весной 2017 года, показал, что до 2032 года в балтийской электросистеме появится новое надежно доступное вырабатывающее электроэнергию оборудование общей мощностью всего 272 мегаватт. Между тем суммарная мощность электростанций, которые планируется закрыть, может достигать 2 315 мегаватт. После 2025 года потребность резерва системы стран Прибалтики вырастет с 700 мегаватта до 2000 мегаватт.

«В таких трудных условиях зимой системе может не хватать мощности примерно в 200 мегаватт», — отметил эксперт.

Напомним, Литва законодательно запретила покупать электроэнергию со строящейся БелАЭС, однако к запрету не присоединились Латвия и Эстония, что исключает возможность непопадания электричества в сети Литвы.