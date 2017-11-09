Три дома СУ-155 в Твери сдадут до конца года – губернатор Руденя

Тверь, , 13:32 — REGNUM В Твери завершается строительство объектов СУ-155. Сегодня, 9 ноября, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель правления банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев и старший вице-президент банка Олег Бетин посетили три дома на улице Оснабрюкской вмикрорайоне «Мамулино-3», которые находятся в высокой степени готовности. Общее количество квартир в них — 609, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства по итогам посещения.

«Завершить строительство этих трёх домов планируется до конца года», — подчеркнул Игорь Руденя, отметив, что изначально сдавать объекты предполагалось в 2018 году.

Глава региона, а также гости осмотрели квартиры в новых домах, прилегающую территорию, которая в данный момент благоустраивается, и новую котельную на улице Складской. Эта котельная будет обеспечивать теплом новые дома, а также социальные объекты — в декабре ее планируют подключить к сетям и запустить.

Игорь Руденя, Михаил Кузовлев и Олег Бетин побывали на площадке в микрорайоне «Брусилово», где при участии банка «Российский капитал» идёт подготовка к строительству школы на 1224 места. Проект будет реализован при поддержке федерального центра. По предварительным расчётам, его стоимость составит 1,2 млрд рублей.

В ходе поездки глава региона и представители «Российского капитала» обсудили возможность продолжения застройки микрорайона «Мамулино». Как сказал Олег Бетин, банк готов поддерживать проекты по комплексному развитию территории.

Работа по завершению проблемных объектов СУ-155 начата по поручению президента РФ Владимира Путина. Банк «Российский капитал» уполномочен правительством Российской Федерации профинансировать завершение строительства жилых домов СУ-155 в 14 регионах.

В Твери работы были активизированы весной прошлого года благодаря взаимодействию правительства Тверской области и банка «Российский капитал».