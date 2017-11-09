Тысячи нижегородцев оставят без света: начинаются массовые отключения

Нижний Новгород, , 13:26 — REGNUM ПАО «ТНС энерго НН» заявило о начале массовых отключений должников от энергоснабжения. В компании уточнили, что речь идет не о предприятиях, а о бытовых потребителях, то есть об обычных гражданах, по тем или иным причинам накопивших долги перед энергетиками.

В компании утверждают, что на сегодня рискуют остаться без света 7373 жителя многоквартирных и частных домов в Нижегородской области Из них 1694 человека проживают в Нижнем Новгороде.

На 1 октября 2017 года общая сумма просроченной задолженности бытовых потребителей Нижегородской области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии составила более 944 млн рублей. В связи с этим энергетики заявляю об активизации работы по взысканию долгов с неплательщиков.

В начале октября 2017 года более 36 тысячам жителей Нижегородской области были направлены квитанции за сентябрь с официальным уведомлением о наличии просроченной задолженности и необходимости её погашения во избежание ограничения энергоснабжения. Такие квитанции получили все, у кого задолженность по оплате за электроэнергию по состоянию на 30 сентября превысила двукратный норматив потребления. Должники должны были в течение 20 дней оплатить сумму долга и представить подтверждающие документы в ПАО «ТНС энерго НН». Им сообщили, что в противном случае подача электроэнергии может быть приостановлена с 8 ноября 2017 года.

Порядка 29 тысяч жителей Нижегородской области, получивших уведомления в октябре, рассчитались за потребленную электроэнергию. Тем, кто этого не сделал, энергетики обещают отключить подачу электроэнергии до тех пор, пока долги не будут оплачены. Кроме того, гражданам придется оплатить еще и расходы, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2017 года ПАО ГК «ТНС энерго» заявило о намерениях вновь ограничить подачу электроэнергии МП «Нижегородэлектротранс» из-за того, что муниципальное предприятие в очередной раз накопило многомиллионные долги перед энергетиками. На начало октября задолженность МП «Нижегородэлектротранс» перед ПАО ГК «ТНС энерго» составляла почти 72 млн рублей.

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Администрации города удалось уговорить энергетиков не прибегать к отключениям электроэнергии и договориться об условиях и сроках погашения образовавшейся задолженности.

Тем не менее, действия энергетиков вызвали ряд вопросов со стороны депутатов городской думы. В частности, председатель думской комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман во время встречи депутатов с врио губернатора Глебом Никитиным назвал действия «ТНС энерго» шантажом и предложил подумать о смене поставщика электроэнергии для муниципальных предприятий.

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Необходимо отметить, что энергетики регулярно оказываются в ситуации, когда они вынуждены «выбивать» из «Нижегородэлектротранса» деньги за потребленную электроэнергию. В декабре 2015 года по той же причине в городе были введены ограничения в работе электротранспорта — на линии не вышло две трети подвижного состава. Общий объем задолженности «Нижегородэлектротранса» перед энергетиками на тот момент составил более 160 млн рублей. Администрации города тогда удалось договориться с энергетиками, пообещав частично погасить задолженность.

Своего слова слова своего чиновники из нижегородской мэрии не сдержали и в середине января 2016 года «ТНС Энерго» вновь заявило о возможном ограничении подачу электроэнергии нижегородскому электротранспорту и обвинило администрацию города в нарушении договоренностей по погашению задолженности.