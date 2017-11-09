В Рязанской области становится меньше обманутых дольщиков

Рязань, , 13:21 — REGNUM В Рязанской области количество обманутых дольщиков уменьшилось на 1276 человек. Как сообщила пресс-служба правительства региона, сейчас в эксплуатацию введены шесть домов из 28, которые находились в зоне риска. Все проблемные дома находятся в Рязани, Касимове и Рязанском районе. Всего ключей от квартир ожидали 2987 человек.

По данным правительства, еще шесть домов, по которым заключено 999 договоров долевого строительства, планируют ввести в эксплуатацию до конца 2017 года.

«В течение 2018 года будут восстановлены права участников долевого строительства 14 объектов (570 договоров), в 2019 году — 2 объектов (142 договора), по одному из них застройщик находится в процедуре банкротства», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM отмечает, что с начала октября планы по этому вопросу немного изменились. Тогда губернатор Николай Любимов заявил, что 28 домов планируют достроить до конца 2018 года. Кроме того, глава области рассказывал, в регионе рассматривается вопрос ужесточения законодательства в отношении недобросовестных застройщиков.

Проблемы обманутых дольщиков в регионе оказались под пристальным вниманием правительства летом 2017 года. Тогда к губернатору обратились жители города Кораблино, которые пожаловались на то, что ответы на вопросы не может дать даже областное министерство строительного комплекса.

Тогда Николай Любимов поручил руководителю министерства строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову решить проблему. В противном случае чиновник мог уйти в отставку. Найти решение удалось за несколько дней.

Позже на проблемы обманутых дольщиков в регионе перед выборами губернатора обратил внимание президент России Владимир Путин. Обращения, которые касались долгостроев, поступили в ходе прямой линии президента.

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