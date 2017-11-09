Самарская область лидирует по количеству незаконных свалок

Самара, , 13:26 — REGNUM В Самарской области практически ежедневно выявляют несанкционированные свалки, но работу по их ликвидации муниципалитеты ведут очень вяло. Как сообщил ИА REGNUM член самарского штаба ОНФ Сергей Мирошниченко, ликвидировано только 163 свалки, что в целом по региону составляет около 23%.

«Так, в Ставропольском районе ликвидировано 38% свалок, в Тольятти — 22%, в Самаре из 130 свалок ликвидировано всего 13, то есть лишь 10%. Поэтому в общероссийском рейтинге регионов по эффективности ликвидации свалок регион занимает лишь 62-е место», — констатировал Мирошниченко.

В ОНФ видят причину сложившейся в Самарской области ситуации в том, что прежний руководитель региона Николай Меркушкин не сделал эту работу приоритетной и не обеспечил должный контроль за муниципалитетами.

«Муниципальные органы власти знают, что за срыв графика отопительного сезона накажут по всей строгости, а за свалки ничего не будет, — пояснил Мирошниченко. — Поэтому сигналы общественности откладываются в долгий ящик или теряются. Опыт Татарии, где срок рассмотрения таких обращений не более 10 календарных дней, а эффективность ликвидации свалок — 73%, говорит о том, что у нас еще не использованы очень большие резервы».

Отметим, в Самарской области активисты совместно с координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимиром Гутеневым оценили результаты проекта «Генеральная уборка». Гутенев напомнил, что «Генеральная уборка» стартовала в начале года и очень быстро интерактивная карта свалок стала пополняться информацией от жителей всех регионов. За 10 месяцев на сайт поступило 14 тыс. 747 обращений о несанкционированных свалках.

«Мы добились решения 5 тыс. 755 проблем, связанных с нарушениями правил складирования отходов, 2 тыс. сигналов находятся в работе у органов власти. Наши граждане действительно готовы делать страну чище», — сказал Гутенев, обратив внимание на то, что Самарская область практически все это время удерживает лидерство по активности выявления незаконных мест хранения отходов.

По словам Мирошниченко, всего в области зарегистрировано более 700 сигналов, проведено более 230 экологических рейдов и субботников.

«Это серьезный сигнал чиновникам. Каждый руководитель города, района должен четко сегодня понимать, что народный фронт снимает с контроля проблемные точки только тогда, когда свалка ликвидирована и проведена рекультивация, которая гарантирует, что завтра здесь не появится новая свалка», — резюмировал Гутенев.

По словам сопредседателя самарского штаба ОНФ Павла Покровского, подготовлен целый ряд общественных предложений в адрес главы региона, реализация которых поможет существенно изменить ситуацию по выявлению и ликвидации свалок в области в лучшую сторону. Одно из предложений, в частности, касается включения в территориальную схему обращения отходов нанесенных на интерактивную карту свалок и формирования перечня необходимых мер по их уборке и рекультивации территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на октябрь в Самарской области выявлено 600 несанкционированных свалок (незаконное хранение отходов бытового и строительного мусора, загрязнение почвы производственными отходами). По словам координатора «Центра мониторинга ОНФ по экологии и защите леса» в регионе Сергея Мирошниченко, проблема приобрела масштабы национального бедствия.

По информации межрайонной природоохранной прокуратуры, за девять месяцев этого года зафиксировано 250 нарушений законодательства, возбуждено 30 дел об административных правонарушениях. Так, размер вреда от загрязнения почвы производственными, бытовыми отходами и тяжелыми металлами цинка в Богатовском районе оценен в 90 млн рублей.