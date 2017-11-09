В Севастополе открывают первую платную парковку

Севастополь, , 13:04 — REGNUM На 15 ноября намечено открытие первой платной парковки в Балаклаве на 79 автомобилей. После тестирования пилотного проекта планируется открытие нескольких парковок в центре Севастополя на одну тысячу машиномест. Об этом говорилось на заседании городского правительства 9 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Распоряжением правительства 15 ноября устанавливается датой ввода данной парковки на платной основе в Балаклаве. Организовано 79 мест, восемь из них — для льготников. Стоимость парковки 50 рублей в час», — сказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Платные парковки в городе создаются в рамках концессионного соглашения с компанией VessoLink, которая обязалась инвестировать в Севастополь около 900 млн рублей, установив камеры фото — и видеонаблюдения на дорогах.

Ранее заксобрание установило административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей за неоплату услуги по размещению автомобиля на платной парковке.

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В правительстве подчеркивали, что создание платных парковок произойдет только после организации бесплатных перехватывающих, в качестве эксперимента. Предварительно были определены три таких площадки, в том числе центральная площадь в Балаклаве.

В начале октября городское правительство установило, что за стоянку автомобилей в центре Севастополя будут взимать 35 рублей в час. Как ранее сообщал Титов, это произойдет после того, как пилотная платная парковка в Балаклаве проработает определенное время — и будут видны результаты.

Пока альтернативой платной парковке в центре города должна стать бесплатная перехватывающая стоянка возле памятника Солдату и Матросу на мысе Хрустальный.