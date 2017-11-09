В Югре банкротят крупнейший медиахолдинг правительства

Ханты-Мансийск, , 13:49 — REGNUM Правительственный издательский дом «Новости Югры» банкротит Федеральная налоговая служба. Соответствующее заявление от налоговиков поступило в Арбитражный суд ХМАО 2 ноября 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно картотеке арбитражных дел, ФНС №1 по ХМАО требует признать АО «Издательский дом «Новости Югры» банкротом по причине задолженности в 17 млн рублей.

Кроме того, поставщик полиграфических материалов ООО «Дубль В Центр» требует признать банкротом типографию издательского дома ООО «Новости Югры — Производство» в связи с задолженностью в 6,1 млн рублей (в итоговую сумму входит основной долг, пени и судебные издержки). Дело будет рассматриваться 15 ноября.

В декабре рассмотрят дело о банкротстве газеты ИД «Новости Югры» «Местное время». Признать банкротом правительственное издание требует МИФНС № 6 по ХМАО, которая недополучила более шести миллионов рублей.

Напомним, правительственный издательский дом в Югре лихорадит из-за финансовой неустойчивости с 2014 года. С тех пор в медиарупоре первых лиц ХМАО сменилось четыре руководителя. Но кадровые перестановки не спасают издательский дом от долгов.

Отметим, что в АО «Издательский Дом «Новости Югры» входят газеты «Новости Югры», «Сур­гутская Трибуна», «Местное Время», новостной портал ugra-news.ru, типографии ОО «Новости Югры-Производство» и ООО «Печатный мир Сургут». А также с недавних пор «АиФ-Югра».

С января 2017 года исполняющим обязанности генерального директора АО «Издательский дом «Новости Югры» назначен Денис Колосов.

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