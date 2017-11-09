Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой

Москва, , 12:47 — REGNUM Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами среди регионов Российской Федерации по доступности ипотечных кредитов. Об этом говорится в материалах исследования РИА «Рейтинг».

В Топ-5 рейтинга также попали Магаданская и Мурманская области. Отмечается, что в указанных регионах приобрести квартиры в ипотеку легче благодаря высоким зарплатам и небольшим ценам на жилье.

«В 5 перечисленных регионах доля семей, для которых доступна покупка модельной квартиры в ипотеку, составляет более 40%, — говорится в сообщении. — При этом в ЯНАО данный показатель даже превышает 66%».

Отмечается, что еще в 15 регионах страны ипотека доступна 30% семей. В среднем на территории страны доля семей, которые могут позволить себе покупку квартиры в ипотеку, составила 25,8%.

Читайте также: В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%