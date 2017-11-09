Четверг, 9 Ноября 2017 года
13:45:08 МСК

Названы регионы РФ с самой доступной ипотекой

Экономика

В среднем на территории страны доля семей, которые могут позволить себе покупку квартиры в ипотеку, составила 25,8%

Москва, 9 ноября 2017, 12:47 — REGNUM  Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами среди регионов Российской Федерации по доступности ипотечных кредитов. Об этом говорится в материалах исследования РИА «Рейтинг».

В Топ-5 рейтинга также попали Магаданская и Мурманская области. Отмечается, что в указанных регионах приобрести квартиры в ипотеку легче благодаря высоким зарплатам и небольшим ценам на жилье.

«В 5 перечисленных регионах доля семей, для которых доступна покупка модельной квартиры в ипотеку, составляет более 40%, — говорится в сообщении. — При этом в ЯНАО данный показатель даже превышает 66%».

Отмечается, что еще в 15 регионах страны ипотека доступна 30% семей. В среднем на территории страны доля семей, которые могут позволить себе покупку квартиры в ипотеку, составила 25,8%.

Читайте также: В России объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ипотечное кредитование

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить