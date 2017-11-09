Международные резервы Казахстана с начала года сократились почти на 3%

Астана, , 12:54 — REGNUM Международные резервы Казахстана с начала 2017 года сократились на 2,94% до $88,08 млрд, сообщает «Казинформ» со ссылкой на данные Национального банка республики.

По данным регулятора, в октябре 2017 года объем валовых международных резервов сократился на 1,13% и составил $31,84 млрд, тогда как за период с января по октябрь этот показатель показал рост в 7,84%.

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Объем чистых международных резервов уменьшился на 1,15% до $31,32 млрд. Отмечается, что объем активов Национального фонда Казахстана также сократился на 1,45% и составил $56,23 млрд.

Кроме того, объем активов в свободно конвертируемой валюте за последний месяц показал падение на 1,76% и составил $19,88 млрд. Объем активов в золоте уменьшился на 0,07% до $11,96 млрд.

Напомним, в Казахстане с начала 2017 года денежная масса (все деньги в экономике) увеличилась на 3%, составив 20,5 трлн тенге (3,51 трлн рублей).

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