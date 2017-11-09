Метро в Москве полностью готово к работе зимой

Москва, , 12:34 — REGNUM Сотрудники Московского метрополитена завершили подготовку к работе в зимний период 2017—2018 гг. К работе в условиях морозов подготовлен подвижной состав и станции метро, сообщается на портале мэра Москвы.

Специалисты метрополитена подготовили в вестибюлях станций более 620 воздушно-тепловых завес. Налажена работа устройств подогрева ступеней на лестничных маршах.

Протестирована работа климатических установок в вагонах, систем кондиционирования и обеззараживания воздуха. Для оптимизации потерь тепла на открытых участках метро уплотнены вагонные двери и окна.

Также проверено состояние путей и систем электрообогрева стрелок, отремонтированы грязеприемники.

В случае сильных снегопадов и метелей на расчистку лестниц при входе в метро от снега и наледи будут дополнительно направлены более 320 работников столичной подземки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в начале ноября выпал снег, поэтому власти приняли решение начать мероприятия по борьбе с гололедом. Городские службы провели противогололедную обработку автодорог мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, крутых подъемов и спусков.

Напомним, в Москве в настоящее время разрабатывается план по прокладке четырех новых линий метро. До 2035 года планируется построить 29 новых станций метро и 65 км линий метрополитена.

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