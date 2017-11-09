Кабардино-Балкария и Ставрополье рискуют не получить федеральную помощь

Нальчик, , 12:21 — REGNUM Два субъекта Северного Кавказа — Ставрополье и Кабардино-Балкария — могут не получить по 500 млн рублей из федеральной казны. Денежные средства полагаются всем регионам СКФО в качестве помощи в реализации инвестиционных проектов.

Дотации выдаются на условиях софинансирования. Ставропольский край и Кабардино-Балкария — единственные, кто не выполнил свои обязательства и не освоил федеральные средства. Если до конца года проекты, на которые они были выделены, не будут запущены, то деньги вернутся в федеральный бюджет, отметил заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев 8 ноября в Ессентуках на заседании Общественного совета при ведомстве.

Научно-производственный семенной кластер общей стоимостью 396 млн рублей должен был реализовываться в Ставропольском крае. В Кабардино-Балкарии был заявлен проект перевода гидрометаллургического завода в Нальчике на новую территорию. Общая стоимость проекта составляет 2 млрд рублей.

По его словам, реализация инвестиционных проектов, которые отобраны для госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, в других пяти субъектах начата и успешно ведется. По 500 млн рублей получили Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия и Ингушетия. Эти республики, как отметил Развозжаев, выполнили все условия соглашения и уже вкладывают денежные средства в отобранные инвестпроекты.

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Как сообщало ИА REGNUM, отбор инвестиционных проектов субъектов СКФО, которые должны быть реализованы при поддержке федерального центра, начался в начале 2016 года, когда правительством РФ была утверждена новая концепция госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Регионы Северного Кавказа представили на рассмотрение Минкавказа около 100 проектов.

На государственное софинансирование претендовали проекты с объемом частных инвестиций свыше 60% и меньшим сроком окупаемости. При этом предприятие должно было быть зарегистрировано на территории Северо-Кавказского федерального округа, не находиться в стадии банкротства и не иметь долгов. Из всех предствиленных на рассмотрение проектов было выбрано более 40 наиболее интересных и достойных.

«На каждый вложенный в экономику Северо-Кавказского федерального округа государственный рубль мы планируем получить не менее двух рублей частных инвестиций. Всего же до 2025 года в развитие экономики Северного Кавказа планируется привлечь более 700 миллиардов рублей», — заявил тогда первый замминистра Минкавказа Одес Байсултанов.

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