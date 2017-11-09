Нефть: рост на страхах или страх роста

Москва, , 12:12 — REGNUM Нефтяные котировки показали впечатляющий рост за два дня, поднявшись более чем на 4%. Причиной стали новости из Саудовской Аравии об аресте нескольких принцев и министров по обвинению в коррупции, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

«Зачистка коснулась и бывшего главу саудовского МВД принца Мохаммеда ибн Наиф Аль Сауда, и стала беспрецедентной в современной истории королевства. Удивляет не только масштаб репрессий, но и широкая огласка действий принца Мохаммеда бин Салмана. Вся королевская семья, как и всё Королевство были очень закрытыми обществами и большинство конфликтных ситуаций не выходили за границу», — пояснил эксперт.

По его мнению, схематично это напоминает действия Владимира Путина в начале 2000-х, и широкую кампанию по борьбе с коррупцией председателя Си Цзиньпина, запущенную в 2012 году. Во всех случаях никакой реальной борьбы с коррупцией нет, а есть устранение потенциальных политических противников и консолидация власти. Публично в отношении задержанных не было озвучено никаких обвинений, но все они остаются под стражей. Новый высший комитет, по словам Халида аль Мехайзена, президента национальной антикоррупционной комиссии, имеет право наложить арест на активы и заморозить счета.

«Намерения наследного принца вполне прозрачны. Он не только хочет добиться концентрации власти в своих руках и устранить политических конкурентов, но и возможно пополнить госбюджет. Дело может быть организовано так, что арестованным придётся заплатить за свободу репатриируя накопленные богатства. Но эффект может быть и противоположным», — отметил он.

То, что произошло в выходные дни, говорит об отсутствии в Саудовской Аравии прозрачного судопроизводства и публичной подотчётности действий правоохранителей. А инвесторы весьма чувствительны к верховенству права. Вспомним реакцию мирового сообщества на дело Юкоса, напомнил эксперт.

«Во внешней политике Мохамед бин Салман выступает за продолжение конфронтации с Ираном и поддерживаемыми им группировками в регионе. Именно он был инициатором начала в марте 2015 года войны с проиранскими повстанцами-хуситами в Йемене. Салман был также инициатором блокады Катара», — сказал Карякин.

Инвесторы при наступлении какого-либо политического события пытаются заглянуть как можно более далеко в направлении возможного развития ситуации, и здесь всё может быть очень плохо. Конфронтация с Ираном может серьёзно дестабилизировать регион или даже довести до открытого военного столкновения. Что приведёт к значительному сокращению поставок нефти из региона и росту цен.

«8 ноября цена на нефть скорректировалась с максимумов вторника до $63,87 за баррель. До поступления новой информации о развитии ситуации с арестами, котировки могут скорректироваться до уровней, с которых начали рост — это около $62,20. Сегодня, 9 ноября, новостной фон в целом нейтральный, поэтому наиболее вероятный диапазон изменения цен — $62,80−63,75 долларов за бочку сорта Brent», — считает эксперт.

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