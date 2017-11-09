В Саратовской области инфляция упала до 2,5%

Саратов, , 12:27 — REGNUM В Саратовской области зафиксировано устойчивое замедление инфляции. Как сообщает ИА REGNUM, в июле в годовом выражении потребительские цены выросли на 3%, в августе — на 2,6%, а в сентябре — уже на 2,4%.

По данным специалистов регионального отделения Волго-Вятского ГУ Банка России, отслеживающих экономическую ситуацию в области, медленнее всего росли цены на продовольственные товары — на 0,3% за последние 12 месяцев. Драйвером замедления инфляции служила плодоовощная продукция (в том числе картофель), цены на которую снизились на 38,7% относительно сентября 2016 года. Также снизились цены на яйца (на 19,3%), крупу и бобовые (на 15,9%), подсолнечное масло (на 7,3%), мясо птицы (на 4,3%).

«На непродовольственные товары за последние 12 месяцев цены выросли на 3,7%, — отмечают эксперты. — Менее выраженным был рост цен на обувь (на 3%), электротовары (на 0,6%), при этом в числе последних подешевели холодильники и стиральные машины. Среди платных услуг снизились цены на услуги банков и услуги страхования (на 4,7% и 8,7% соответственно»).

Отметим, по информации Саратовстата, в октябре индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе составил 100,1%, на продовольственные товары — 100,3%, непродовольственные — 100%, на платные услуги — 99,8%.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Саратовской области в октябре составила 3042,24 рубля, это самый низкий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа. В Республике Марий Эл и Пермском крае стоимость набора составляет 3420,66 рублей и 3545,52 соответственно. Максимальная стоимость набора — в Самарской области (3611,34 рублей), — пояснили в Саратовстате.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Центробанка России, годовая инфляция на конец 2017 года составит 3,5% — 3,8% годовых, темп роста цен останется на уровне 4%. По данным Росстата, по итогам 2016 года инфляция в стране составила 5,4%.

Напомним, в Саратовской области по итогам 2016 года инфляция на потребительском рынке зафиксирована на уровне 3,9%. Среднедушевые доходы населения оценены в 19 тыс. 101 рубль (снижение по сравнению с 2015 годом на 4,8%). Среднемесячная зарплата составила 23 тыс. 510 рублей (рост на 4,4% к 2015 году).

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