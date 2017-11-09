Рубль настроился на падение вслед за нефтью

Москва, , 12:04 — REGNUM Российская валюта вновь ослабевает — на это влияют несколько факторов, главным из которых остается нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

«Рубль перевалил за верхнюю планку и остановился на отметке 59,25 рублей за доллар. Влияет на такой спад сразу несколько факторов, самым главным из которых, по прежнему, остается нефть», — отмечает Кисляк.

Стоимость нефти марки Brent пока остановилась на отметках в 63 доллара за баррель после резкого скачка сырьевых цен на прошлой неделе. Однако Кисляк уверен, что стоимость нефти скоро пойдет на убыль.

«Давление на сырье оказывают рост добычи нефти в США и резкое сокращение закупок черного золота Китаем. В конце года можно ожидать цену на нефть дешевле 60 долларов за баррель», — уверен Кисляк.

Помимо нефти, на рубль также давят и другие факторы, которые к концу ноября опустят курс до 60 рублей за доллар, считает эксперт. Так, например, повышенный спрос на доллар сильно ослабляет российскую валюту.

«Низкая октябрьская инфляция в РФ может заставить Центробанк РФ снижать ключевую ставку с шагом 0,50 процентных пунктов, вместо 0,25 процентный пунктов. Оптимистичных прогнозов по отношению к рублю пока давать не получится. В перспективе ноября американская валюта может вновь наверстать упущенные 60 рублей за доллар», — предполагает Кисляк.