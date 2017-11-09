Москва, , 12:00 — REGNUM В первых числах ноября рубль прорвал диапазон 57−58,50 руб./долл., в котором торговался с конца августа. Вопреки логике, ослабление рубля происходит на фоне сильного роста нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

8 ноября коррекция в нефтяных ценах привела к некоторому укреплению рубля. Что это, рубль стал ходить против нефти? Совершенно очевидно, что ослабление российской валюты происходит по совершенно иным причинам и рост нефтяных котировок вряд ли изменит тенденцию в ближайшее время.

«Снижение рубля явно аномальное, так как те факторы, которые поддерживали рубль в последние месяцы, никуда не делись, — считает Карякин. — Нефть на двухлетних максимумах. Массового выхода из российских облигаций тоже нет».

Среди участников рынка ходят слухи, что кто-то из крупных игроков скупает валюту либо под торговые операции, либо под выплаты по кредиту. Но кто это, точно никто не знает. Предположительно это может быть концерн «Норильский Никель», которому необходимо сконвертировать часть промежуточных дивидендов. Однако значительные объёмы торгов, выше средних по месяцу, наблюдались только 25, 27 и 31 октября и не привели к выходу пары из диапазона.

«Всё гораздо проще. «тёмная сила», это Министерство финансов РФ, которое 3 ноября объявило, что резко увеличит объём операций по скупке валюты с рынка и направит на эти цели 122,8 млрд рублей (2,1 млрд долларов) в ноябре месяце. Эта новость и спровоцировала ослабление рубля. Сумма в 2,1 млрд долларов, большая, но растянутая на месяц она увеличит спрос на валюту на 100 млн долларов за сессию, ничего страшного, увеличение на 2%, учитывая среднедневной объём торгов около 5 млрд долларов», — пояснил эксперт.

По его словам, в целом ослабление рубля в IV квартале 2017 года не является сюрпризом, так как более слабый счет текущих операций в этом году провоцирует обострение ситуации с сокращением долларовой ликвидности на внутреннем рынке, а ожидаемые выплаты по внешнему долгу оказывают дополнительное давление. Сюрпризом является срок начала ослабления, примерно на месяц раньше.

«На данный момент рубль едва ли имеет шансы для обратного отскока, за исключением предстоящего налогового периода. Но и обвала российской валюты тоже не предвидится. Всё будет под контролем Минфина и ЦБ РФ», — считает Карякин.

При сильном рубле и высокой нефти в декабре пришлось бы снижать ключевую ставку на 0,5%. А если к середине декабря цена доллара закрепится выше 60 руб., то ставку можно будет снизить на 0,25% или вообще оставить всё как есть до следующего года, что будет оптимальным сценарием для российского бюджета и экономики в целом.

«9 ноября доллар торгуется чуть выше 59 рублей. Нефть тоже консолидируется в районе $63 за баррель. Небольшое укрепление и консолидация рубля в диапазоне 58,70−59,25, наиболее вероятный сценарий на сегодняшний день», — полагает эксперт.

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