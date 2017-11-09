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Долги за ЖКХ растут, виноваты управляющие компании

Экономика

Согласно статистическим данным, больше всего должны в бюджет Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа

Москва, 9 ноября 2017, 11:59 — REGNUM  Долг перед бюджетом за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в ЖКХ вырос на 13 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду 2016 года, и составил 184 млрд рублей, информирует Росстат.

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Согласно статистическим данным, больше всего должны в бюджет Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Причиной роста задолженности, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, стали задержки собранных у населения денежных средств местными управляющими компаниями.

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Следует отметить, что по оценке правительства РФ, за текущий год подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону серьезно улучшена. В ходе проведения селекторного совещания с губернаторами по вопросам подготовки к отопительному сезону, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак сообщил, что число аварий теплосетей снизилось на 40%.

Минстрой отрапортовал о практически 100% готовности инфраструктуры к зиме.

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Проблемы ЖКХ

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