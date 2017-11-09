Развитие Севморпути обеспечат с помощью новейших финских ледоколов

Москва, , 12:20 — REGNUM Ледоколы класса «Арктика», которые строятся сейчас на Балтийском заводе в Петербурге, не осилят весь объем перевозок по Севморпути. Масштабные российские проекты по добыче сжиженного природного газа (СПГ) требуют большего количества судов. Предприятие «Атомфлот» госкорпорации «Росатом» изучает перспективный вариант: строительство ледоколов, использующих СПГ в качестве топлива.

Сейчас Балтийский завод в Петербурге реализует проект 22 220, в который входит три уникальных по мощности атомных ледокола — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Однако «Росатом» планирует использовать их взамен ныне действующих, но уже отработавших свой срок атомных ледоколов. Выходит, что к масштабному улучшению производственных показателей и расширению бизнеса ввод новых атомоходов не приведет.

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Вопрос об эффективном ледокольном обеспечении крайне важен, если учесть прогнозы: к 2025 году Россия будет производить около 35 млн тонн сжиженного природного газа. Для выполнения всех грузоперевозок государству потребуются ледоколы, не требующие длительной подготовки к работе.

«Мы должны иметь ледоколы, которые можно заводить, как современную машину: сел, завёл, если не понадобилось — поставил в гараж. Несомненно, с приходом нового вида топлива мы прорабатываем всю экономику, все технические вопросы, чтобы понять, что такое ледокол на сжиженном природном газе», — рассказал генеральный директор «Атомфлота» Вячеслав Рукша.

Сжиженный природный газ для России — выгодное и удобное топливо. Ледоколы на СПГ «Атомфлот» планирует использовать в Обской губе и Карском море — то есть в непосредственной близости от порта Сабетта и завода «Ямал-СПГ». Таким образом, суда будут иметь возможность оперативной заправки, а стоимость топлива существенно снизится.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, над проектом нового ледокола для «Атомфлота» работает финская судостроительная компания Aker Arctic Technology. Иностранный разработчик был выбран по причине наличия соответствующего опыта. Однако, первый в мире газовый ледокол был построен в 2016 году другой финской компанией — Arctech, входящей в состав российского холдинга «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Корабль под названием Polaris предназначен для работы в Балтийском море.

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Согласно концепции проекта, ледокол шириной около 32 метров и максимальной осадкой 8,5 метра будет способен к автономности в течение 20−25 суток. Судно будет иметь предпоследний ледовый класс Arc8 и сможет самостоятельно ходить в сплоченных однолетних и двухлетних арктических льдах при толщине от 2,1 до 3,1 метров в зависимости от сезона. Циркулирует версия о возможном строительстве серии из трех или четырех подобных судов. Однако пока «Атомфлот», готовый оплатить проект за счет собственных средств, не озвучил конкретного решения.

«Мы просто хотим получить эти знания и понять, насколько это может быть интересно для нас», — добавил Вячеслав Рукша.

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