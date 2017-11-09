Структура Мордашова продала 2,1% «Северстали»

Москва, , 11:39 — REGNUM Структура основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — Pearlgreen Limited — продала 2,1% акций компании за 276 млн долларов по процедуре ускоренного букбилдинга. Об этом, как передают «Ведомости», говорится в сообщении Goldman Sachs International, ставшего организатором.

«Сделка по продаже акций («Северстали») должна предоставить больше уверенности нашим наиболее требовательным инвесторам с точки зрения ликвидности акций», — отметил представитель компании.

Напомним, владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов в июле текущего года стал самым богатым гражданином Российской Федерации по версии журнала Forbes.

По оценкам издания, состояние Мордашова на тот момент составляло более 16 млрд долларов.

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