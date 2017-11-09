ЕБРР прогнозирует рост экономики Грузии на уровне 4,5%

Тбилиси, , 14:23 — REGNUM В 2017—2018 годах экономика Грузии вырастет в среднем на 4,5% — такой прогноз дает Европейский банк реконструкции и развития. Эксперты банка объясняют ускорение темпов прироста ВВП Грузии «высокими экспортными показателями и растущим туризмом». Об этом говорится в специальном отчете ЕБРР об изменении прогнозов экономического роста на 2017 год.

По данным ЕБРР, в 2015 году показатель экономического роста в Грузии составлял 2,9%, в 2016 году — 2,7%. До середины октября текущего года грузинский лари по отношению к доллару США укрепился примерно на 6,7% за счет увеличения валютных потоков от роста экспорта и туризма, ужесточения денежно-кредитной политики и роста денежных переводов.

Не исключая влияния геополитических факторов на экономический рост, ЕБРР тем не менее прогнозирует, что в 2017 и 2018 годах экономика Грузии вырастет на 4,5%.

Следует отметить, что отчет не охватывает период со второй половины октября 2017 года, когда вновь проявилась тенденция обесценивания грузинского лари по отношению к доллару США.

Информацию об увеличении Европейским банком реконструкции и развития прогнозного показателя прироста ВВП для Грузии на 2017−18 годы распространило и министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Согласно прогнозу ЕБРР, Грузия по темпам экономического роста является лидером в регионе Восточной Европы и Кавказа.

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