Более 4 млн российских туристов отдохнули в Анталье за 10 месяцев

Москва, , 11:36 — REGNUM За январь-октябрь 2017 года турецкий курортный город Анталья посетили 10 млн 272 тыс. иностранных туристов. Эта цифра превышает плановые цифры по всему году (9−9,5 млн иностранных туристов), сообщили в Ассоциация туроператоров России.

В аэропорту Антальи за 10 месяцев насчитали прибытие около 9,5 млн иностранных туристов (+60% по сравнению с тем же периодом 2016 года). Из них 3,66 млн человек прибыли из России. За 10 месяцев 2016 года их насчитывалось всего 444 тыс. человек (+724%).

На долю российских туристов за указанный период пришлось 38,66% от общего числа иностранных туристов аэропорта Антальи.

Еще около 500 тыс. российских туристов в январе-октябре прибыли в отели Антальи через аэропорт Газипаша. Таким образом, через два аэропорта в Анталью за 10 месяцев 2017 года прибыли более 4 млн туристов из России.

В октябре в Анталье побывали 361 тыс. российских граждан (183 тыс. в октябре 2016 года). В сентябре 36,7% от общего числа иностранных гостей были российскими туристами.

В АТОР отметили, что на 16% снизился турпоток из Германии. В январе-октябре Анталью посетили 1,579 млн немецких туристов.

При этом выросло число украинских туристов. За 10 месяцев в Анталье побывали 710 тысяч туристов из Украины (+25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).

Украинский рынок стал третьим по величине въездным рынком для Антальи после России и Германии.

Также в Топ-5 по объемам турпотока вошли британцы (350 тыс. туристов, +7%) и граждане Казахстана (236 тыс. человек, +89%). Кроме того, отмечается активность туристов из Белоруссии (турпоток вырос на 131% до 163 тыс. человек).

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Как сообщало ИА REGNUM, Турция остается самым популярных туристических направлений для российских туристов поздней осенью и даже зимой. Эксперты связывают активность российских прибытий поздней осенью с закрытием Египта.

По их мнению, пока не откроется Египет, туристы будут ездить в Турцию, несмотря на погодные условия.

Добавим, в 2017 году Турция ожидает минимум 4,5 млн туристов из России.

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