Алексей Рылеев, , 13:21 — REGNUM

Украина всё более напоминает «чистое поле» для неолиберальных экспериментов, самых диких, которых не смогли реализовать даже в России в 1990-е годы. В России людоедские амбиции «гарвардских мальчиков» тогда сдержала национал-патриотическая оппозиция, имевшая большинство сначала в Верховном Совете, а затем в Госдуме, а на Украине она физически уничтожена, разгромлена, загнана в подполье и обречена быть меньшинством на всех выборах, которые решают судьбу страны.

Первый эксперимент — это, конечно, медицинская реформа, о которой даже Олег Ляшко заявил:

«Это попросту полный отказ государства от гарантий охраны здоровья граждан». Цены на операции, появившиеся в украинских СМИ, каждая из которых в несколько раз выше средней зарплаты в стране, уже шокировали население. Под угрозой закрытия — сотни больниц в сельской местности, которые сразу станут неперспективными в плане доходов. Но этой реформы от Украины требует Международный валютный фонд. Второй (а хронологически даже первый) — это реформа ЖКХ. Цены на коммуналку также вплотную догнали уровень зарплат и пенсий на Украине. Но это, как выясняется, ещё не всё. Затем в рамках «расширения свободы рынка» и прочих либеральных теорий решено было уничтожить единого поставщика природного газа (а это главная статья коммуналки) для конечных потребителей — компанию «Нафтогаз Украины».

«На рынок природного газа в Украине выходят всё больше иностранных и отечественных трейдеров, что способствует стремительному сокращению доли НАК «Нафтогаз Украины» в сегменте поставок газа промышленным предприятиям. Уже в 2018 году госкомпания, согласно прогнозам экспертов, может быть полностью выдавлена из сегмента. Иная ситуация в сегменте поставок газа бытовым потребителям, для которых правительство искусственно удерживает цену на уровне ниже, чем та, по которой газ покупают промышленные потребители. Впрочем, как выяснил 112.ua, в ближайшее время и в этом сегменте могут произойти кардинальные перемены — их готовит правительство под давлением мирового энергетического сообщества». Это цитата из статьи, опубликованной 7 ноября на сайте украинского телеканала «112» и озаглавленной «Дальше без «Нафтогаза»: Почему иностранцам выгодно торговать газом в Украине?».

На украинский рынок в середине октября вышел польский газовый трейдер PGNIG. Ранее эта компания уже поставляла газ к границе Украины (1 млрд кубометров в 2016 году), а теперь планирует работать вплоть до ворот потребляющих его предприятий. 3 ноября из публикаций в СМИ стало известно, что 9 ноября лицензию на поставку природного газа на территории Украины от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получит дочерняя компания международного энергетического трейдера с регистрацией в Швейцарии AOT Energy. Этот газовый трейдер зашёл на рынок Украины этим летом (дата регистрации его украинской «дочки» — 14 июля). И это ещё далеко не полный список западных игроков, сейчас ломящихся в Незалежную.

Это называется «акулы почуяли запах крови».

Все мы понимаем, что пресловутая «свободная рука рынка» никогда (вопреки теории) не играет на снижение цен, наоборот — только в рост. Иностранцам — подчеркивает статья на «112» — украинский рынок природного газа стал интересен лишь после того, как на нём были отменены фиксированные цены и разрешено свободное ценообразование. Теперь можно купить или взять в лизинг газовую систему страны (этим уже занимается ещё ряд крупных западных компаний) в целом или в отдельно взятом регионе и навязать там как предприятиям, так и жителям свои собственные цены на голубое топливо. Такие, которые будут выгодны иностранной газовой компании.

И всё это, разумеется, будет преподноситься СМИ с тысячью красивых слов — «свободная конкуренция», «газовая евроинтеграция», «наши цены на газ больше не тоталитарно ограничены монополистом, а являются свободными, как в Европе».

Вы хотели интеграции? Вы её получили.