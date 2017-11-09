В Саратовской области кредитный портфель населения вырос на 8%

Саратов, , 11:28 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 1 октября кредитный портфель населения вырос на 8% и составил 147 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, в структуре задолженности жителей более 40% приходится на ипотечные жилищные кредиты (60 млрд рублей, рост с начала года — 9%).

«С января по сентябрь банками предоставлено жителям области кредитов на общую сумму 74 млрд рублей, что почти на треть больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Увеличение объема кредитования саратовцев связано, в том числе со снижением ставок по кредитам — на 1,4 п.п. с начала года. В сентябре средневзвешенная ставка по кредитам населению в регионе составила 14,6%», — отметили специалисты ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным саратовского отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, жители региона в этом году взяли свыше 9 тыс. ипотечных жилищных кредитов — на 16% больше, чем в прошлом году. Общая сумма составила 13 млрд рублей (она увеличилась на 22%). Специалисты связывают статистику со снижением ипотечных ставок.

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