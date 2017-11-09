За флагмана импортозамещения Курганской области ответят поручители

Курган, , 11:33 — REGNUM В Югре ПАО Банк «ФК Открытие» намеревается взыскать 1,9 млрд рублей с шести компаний-поручителей курганского «Завода цветного литья». В Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа поступило заявление о взыскании задолженности по кредитам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

ООО «Завод цветного литья» признан в августе 2017 года Арбитражным судом Курганской области банкротом. Поэтому оплата задолженности по кредитам, взятым предприятием в «Ханты-Мансийском банке», влившемся в банк «Открытие», легла на плечи поручителей в числе которых ООО Торговый дом «ЗЦЛ» (Курган), ООО «АПОЛЛО» (Москва), ООО УК «ТехноПромЭксперт» (Курган), ООО «Франко-стиль» (Москва), ООО «АльфаСтрой» (Москва), ООО «Завод цветного литья — передовые технологии» (Курган).

Отметим, что ранее частный банк «Открытие» ныне контролируется Центробанком России.

Курганское ООО «Завод цветного литья» занималось отливками из металла. В 2015 году в рамках инвестиционной программы Зауралья предприятие инициировало создание центра производства станочной оснастки инструмента. Выпуск новой продукции планировался в 2020 году.

Кроме того, предприятие ставилось в пример правительством Курганской области, как образец флагмана импортозамещения. С 2014 года здесь реализовался крупный инвестиционный проект по выпуску декоративных изделий из цветных металлов, в частности — фурнитуры для дверей и ландшафтных украшений из металла.

«Думаю, у завода хорошие перспективы, и у руководства есть правильные проекты. Мы сейчас подыскиваем им стратегического партнера для того, чтобы ускорить процесс по оснащению свободных производственных мощностей новым оборудованием», — заявлял ранее губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

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