В Астрахани требуют закрыть благотворительный фонд певицы Максаковой

Астрахань, , 11:06 — REGNUM В Астрахани может перестать существовать региональному общественный благотворительный фонд «Марии Максаковой-Игенбергс». На ликвидации организации настаивает управления Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области. Соответствующее исковое заявление поступило и принято к производству Кировский районным судом столицы Прикаспия, передает ИА REGNUM 9 ноября со ссылкой на суд.

Судебное заседание по рассмотрению искового заявления назначено на 30 ноября. Поводом для разбирательства, как пояснили в ведомстве, стало непредоставление фондом отчётности, пишет ТАСС. В свободном доступе ИА REGNUM удалось найти бухгалтерскую отчетность фонд только за 2015 год. Как следует из документа, ни добровольных имущественных взносов и пожертвований, ни прибыль от приносящей доход деятельности организации за этот период не было. Напротив всех строк стоят нули. Не расходовались средства в 2015 году и на оплату труда аппарата управления организации, а также на социальную и благотворительную помощь, проведение конференций, совещаний и семинаров. Между тем, на официальном сайте администрации астраханской области, сообщалось, что в апреле 2015 года в Астрахани состоялся третий тур областного конкурса молодых вокалистов имени Максаковой. Причём благотворительный фонд «Марии Максаковой-Игенбергс» выступил как учредителем, так и организатором мероприятия.

Напомним, региональный общественный благотворительный фонд внучка прославленной астраханки, великой русской певицы, народной артистки СССР Марии Максаковой — Мария Максакова-Игенбергс организовала в Астрахани в июне 2010 года. Тогда на презентации фонда губернатор Астраханской области Александр Жилкин высказал радость, что фонд будет помогать молодым музыкантам, на которые богата астраханская земля, состояться в большом искусстве.

Фонд планировал организовывать мастер-классы, учреждать специальные премии, а наиболее талантливым детям оказывать материальную помощь для развития творческих способностей. В целом деятельность организации должна была способствовать сохранению и развитию культурных традиций в Астраханской области. Также Мария Максакова пообещала поспособствовать открытию в Астрахани балетного училища, чтобы готовить кадры для нового театра.

Читайте также: «Единая Россия» исключила из партии Марию Максакову

Оперную певицу Максакову в соответствии с ТК РФ уволили из Гнесинки

Как сообщало ИА REGNUM, оперная певица Мария Максакова-Ингебергс являлась супругой экс-депутата Госдумы РФ от от КПРФ Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве в марте 2017 года. В феврале президиум московского отделения «Единой России» единогласно исключил Максакову из партии за нарушение законодательства, умолчав о наличии второго гражданства — гражданства Германии, притом с рождения. Об этом певица и депутат Госдумы РФ сама призналась журналистам. Тогда еже в феврале Максакова уехала на Украину. 9 марта руководство Российской академии музыки имени Гнесиных уволило Максакову с должности старшего преподавателя на кафедре сольного пения за прогулы.