Китай заключил контракт на покупку 300 «боингов»

Пекин, , 11:21 — REGNUM Контракт на поставку 300 самолетов Boeing общей стоимостью $37 млрд был заключено 9 ноября между китайской компанией China Aviation Suppliers Holding Company (CASC) и американской авиастроительной корпорацией Boeing, сообщает пресс-служба Boeing.

Отмечается, что контракт был подписан в Китае в присутствии президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во время президентской торговой миссии США.

«Соглашение включает заказ и обязательства о поставке 300 узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов. Самолёты оцениваются в более чем $37 млрд согласно прайс-листам», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер подчеркнул, что Китай является ценным клиентом и ключевым партнером, и что самолеты Boeing внесут вклад в рост китайского авиационного флота на долгие годы.

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Отмечается также, что стороны продолжают работать над взаимовыгодными условиями поддержки авиационного рынка. Эти усилия включают в себя промышленное сотрудничество, разработку технологий для снижения воздействия на окружающую среду в авиации и повышение устойчивости, а также продолжение сотрудничества в целях обеспечения безопасности, эффективности и потенциала системы воздушного транспорта Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Китай и США подписали ряд соглашений более чем на $250 млрд. Церемония подписания состоялась 9 ноября в Доме народных собраний.

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