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ЕС выделит 50 млн евро на развитие гуманитарных проектов в Донбассе

Экономика

Деньги пойдут на развития образования, бизнеса и усиления децентрализации региона

Киев, 9 ноября 2017, 10:52 — REGNUM  50 млн евро на развитие Донецкой и Луганской областей Украины выделит в 2018 году Евросоюз, написал 8 ноября глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебровский на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, финансирование проектов по развитию Донбасса осуществляется в рамках программы сотрудничества ЕС на Украине и программы развития ООН (ПРООН). О необходимости финансирования заявил руководитель программы сотрудничества ЕС на Украине Беренд де Гроот.

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Выделяемые ЕС деньги будут направлены на усиление децентрализации региона, на развитие высшего и средне-специального образования, малого бизнеса, а также на укрепление безопасности общин. В свою очередь Жебровский отметил необходимость таких проектов, продвигаемых Донецкой ОВГА, как модернизация процесса обслуживания пенсионеров в регионе и проведение маркетинговых исследований в Донбассе.

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Напомним, ранее о выделении 50 млн евро на развитие проектов в Донбассе заявлял еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

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