Переходы метро Екатеринбурга очищают от киосков

Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В Екатеринбурге переходы метрополитена освобождают от незаконных построек. Первые постройки уже убраны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСПП России по Свердловской области.

Решение убрать киоски на станциях «Динамо» и «Машиностроителей» принял Железнодорожный районный суд. На одной из них бизнесмен занял под торговлю 12 кв. метров, а на другой — семь. Выполнять решение суда предприимчивый гражданин не торопился. В дело вмешались приставы. В результате сооружения пришлось демонтировать за счёт метрополитена.

Теперь метрополитен намерен взыскать деньги на демонтаж с предпринимателя. Также гражданин должен уплатить пять тысяч рублей в виде исполнительского сбора.

Отметим, в начале 2015 года в суды поступили иски метрополитена к торговцам. Ранее «подземка» отказалась продлевать с бизнесменами договоры аренды площадей и требовала от них освободить площади.

Впрочем, далеко не все бизнесмены согласились с решением метрополитена. В службе судебных приставов полагают, что подобное принудительное исполнение решения суда — не последнее. В ближайшее время выселение предпринимателей из «подземки» будет продолжено.

Напомним, в 2018 году Екатеринбург примет матчи чемпионата мира по футболу. Сейчас власти города и региона активно готовятся к этому событию. Приоритетное внимание уделяется в том числе транспорту и благоустройству.