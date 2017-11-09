Врио главы Дагестана вскрыл проблемы в ЖКХ республики

Махачкала, , 10:12 — REGNUM Подготовка к отопительному сезону в Дагестане прошла без должного внимания должностных лиц, которые отвечают за этот вопрос. Проблемы в сфере ЖКХ требуют немедленного решения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. На совещании в правительстве региона, которое руководитель республики провел 8 ноября, он призвал кабинет министров «работать, а не сидеть на месте».

В ответ на сообщение врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Ибрагима Казибекова, который доложил, что с 15 октября полностью обеспечена подача тепла в социально значимые учреждения во всех городских округах и муниципальных районах республики, а также в многоквартирные дома ряда городов, Васильев привел факты, свидетельствующие о том, что готовность к отопительному сезону обеспечена не на 100%.

Так, по его словам, в городе Дагестанские Огни с отставанием от графика ведутся работы по подготовке жилищного фонда, где выполнено всего 91% от запланированного объема работ. Готовность котельных, трансформаторных подстанций, электрических сетей обеспечена лишь на 90%. Водопроводные сети заменены только на 25% от запланированного объема.

По данным, которые привел Владимир Васильев, не созданы резервы материально-технических ресурсов для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в Махачкале, Дербенте, Дагестанских Огнях, Кизляре. Требуют ремонта, замены и переоснащения резервными источниками энергоснабжения социально значимые объекты в Дербенте, Избербаше, Буйнакске, Хасавюрте и Махачкале, центральные районные больницы в Агульском, Бабаюртовском, Дахадаевском, Казбековском, Кайтагском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском районах.

Кроме того, как отметил глава региона, полностью изношено оборудование в котельных Кизилюрта, Хасавюрта, Южно-Сухокумска, Дагестанских Огней, Буйнакска. Техническое состояние их не соответствуют требованиям безопасности.

«Коллеги, это наше с вами здоровье и здоровье наших близких, — возмутился Васильев. — Все вопросы, касающиеся жилищного фонда, должны решать только здесь сидящие. Кроме нас никого нет. Все, что вызывает тревогу, — наша общая задача. Жителю того или иного города нет разницы, кто обеспечивает его водой, главное, чтобы вода из-под крана шла теплая и чистая. За это отвечает власть, то есть, мы все с вами. Это не призыв, а стиль работы. Будьте к этому готовы!».

Особо остановился глава региона на вопросе оплаты за коммунальные услуги. Задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства Дагестана за потребленный газ составила более 2 млрд рублей, за электроэнергию — более 1 млрд рублей. При ежегодном росте потребления электричества на 6% рост платежей не превышает 3%. Владимир Васильев дал поручение заняться решением вопроса платежной дисциплины. Он также призвал принять меры к владельцам самовольно возведенных строений, которые не платят на электроэнергию.

«Мы договорились, что все мы исполняем обязанности, а не сидим на местах, а это означает динамику. Поэтому я жду от вас положительной динамики в решении тех или иных задач», — заявил Владимир Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана 3 октября 2017 года. Во время официального представления его депутатскому корпусу и правительству региона он пообещал, что будет работать с прежним составом кабинета министров.

Все руководители ведомств сохранили свои посты и находятся в статусе исполняющих обязанности. Их соответствие занимаемой должности новый глава региона будет оценивать по эффективности их работы.