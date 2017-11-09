Фармацевтическая компания Sanofi подала на Украину иск в суд

Киев, , 10:14 — REGNUM На Украину подала в суд одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире Sanofi, заявил глава украинского отделения фирмы Гийом Гранье, сообщает 8 ноября «UBR.ua».

По его словам, ООО «Санофи-Авентис Украина», являющееся дочерней компанией французской фармацевтической фирмы Sanofi, приняло решение о начале международного инвестиционного арбитража против Украины из-за списания средств государственной исполнительной службой Украины со счетов компании.

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В 2017 году со счетов фармацевтической компании дважды списывали средства. Первый раз — в июле по решению Хозяйственного суда Киева было списано около 46 млн гривен ($1,74 млн).

После этого Киевский апелляционный хозяйственный суд принял апелляцию ООО «Санофи-Авентис Украина», что, по мнению представителей компании, должно было остановить действие решения Хозяйственного суда Киева, а средства должны были быть возвращены, чего не произошло.

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Апелляция фармацевтической фирмы была отклонена в октябре 2017 года, после чего на счета компании на сумму порядка 140 млн гривен ($5,26 млн) был наложен арест. Как считают в компании, документы, предоставленные в судах, были подделаны.

Напомним, конфликт между правительством Украины и ООО «Санофи-Авентис Украина» возник в 2014 году. В этом году фармкомпания заявила о недобросовестных действиях ООО «Хоса-Плекс Украина», которое оказывало маркетинговые услуги «Санофи-Авентис Украина», и разорвала с ней контракт.

Однако после этого «Хоса-Плекс Украина» продолжила оказывать услуги французской компании и требовать за них оплаты.

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