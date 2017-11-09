В Барнауле ищут возможность продления срока службы мусорного полигона

Барнаул, , 10:16 — REGNUM Российским регионам осталось не больше года для того, чтобы перейти на новую схему обращения с твердыми бытовыми отходами. Несмотря на то, что сроки реализации программ и комплекса мер, предусмотренных поправками в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» неоднократно переносились, очевидно, что дальше тянуть, по сути, некуда: объемы бытового мусора растут, мощности старых полигонов исчерпываются. Проблема осложняется дороговизной предлагаемых решений. К примеру, необходимый объем вложений для строительства одного мусоросортировочного комплекса в Барнауле составляет не менее 400 миллионов рублей. Всего же Алтайскому краю в ближайшие 3 года (согласно утвержденной программе) потребуется приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 (!) мусоросортировочных завода. В такой ситуации очевидна необходимость детальной оценки всех имеющиеся мощностей по переработке бытовых отходов.

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Судя по информации официального сайта Барнаула, именно этим озаботился сити-менеджер Сергей Дугин, посетив накануне муниципальное АО «ЭКО-комплекс», ответственное за городской мусорный полигон.

По оценке генерального директора АО «ЭКО-комплекс» Виктора Карла, при использовании метода раздельного сбора мусора срок эксплуатации полигона можно увеличить. А предыдущий директор этого предприятия — Юрий Музюкин — был даже более конкретным в этом вопросе: полигона хватит лет на 10, а то и больше.

«В городе уже есть опыт отдельного сбора пластиковой тары, востребованной предпринимателями для вторичной переработки. К тому же нашим предприятием изучен опыт работы мусоросортировочного комплекса в Новокузнецке, где из бытовых отходов извлекаются полезные фракции, применяется технология брикетирования, что позволяет более экономно использовать площади полигона. Будем его использовать», — подчеркнул Виктор Карл.

Продлить срок службы полигона можно было бы и за счет приобретения компакторов для уплотнения отходов, а также путём выноса ЛЭП за пределы полигона, что позволит поднять уровень складирования ТБО. Но Сергей Дугин при этом признал, что искать место для нового полигона ТБО все-таки придется.

«Хотим мы этого или нет, необходимо определить место для размещения в перспективе нового полигона ТБО. Без этого не принять новый Генеральный план города. Решение будем принимать после совета с общественностью», — отметил глава Барнаула.

Ранее о том же самом говорил и губернатор Алтайского края Александр Карлин.

«Развитие современного крупного города не может осуществляться беспроблемно. Например, тема сбора и утилизации отходов. Ее нужно решать на современном технологическом уровне. Жители города должны понимать, что никто не ждет в своих территориях мусор из Барнаула. Полигон будет организован на территории городского округа, ее достаточно, чтобы выбрать оптимальную, логистически удобную площадку, и не создавать дополнительную финансовую нагрузку населению через увеличение тарифа на вывоз мусора», — подчеркнул глава региона.

Такое большое внимание к мусорной теме продиктовано еще и тем обстоятельством, что именно строительство нового барнаульского полигона в 2016 году было использовано оппозиционными силами для организации народных волнений.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным Института водных и экологических проблем в настоящее время на всей территории Алтайского края сложилась сложная ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В 2015 году в Алтайском крае образовалось около 3,2 млн т отходов 670 видов, из которых использовано и обезврежено 41,56%. В населенных пунктах края централизованно вывозится не более 40% отходов. Вывоз ТБО из микрорайонов индивидуальной застройки осуществляется преимущественно домохозяйствами самостоятельно, что зачастую способствует захламлению, как жилых территорий, так и прилегающих природных объектов.

Согласно одной из глав закона «Об отходах производства и потребления», вступившей в силу с 1 января 2016 года, в каждом субъекте РФ должна быть разработана, во-первых, региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая, в частности, стимулирование строительства объектов для обработки, утилизации и захоронения отходов, выявление мест несанкционированного размещения отходов.

Во-вторых, каждому региону было необходимо утвердить территориальную схему в области обращения с отходами, в которой должны содержаться данные о нахождении источников образования отходов, общем количестве отходов, месте нахождения объектов по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению, а также схема потоков отходов — их движение от места образования до места переработки и захоронения.

Вместе с тем, срок, в который данная схема начнет работать, пока туманен. Ведь помимо миллиардных затрат и их нескорой окупаемости, старту «мусорной реформы» препятствуют и юридические пробелы.

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