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ЦБ КНР продолжает ослаблять национальную валюту

Экономика

Доллар США отыграл у китайской валюты еще 48 базисных пунктов

Пекин, 9 ноября 2017, 09:11 — REGNUM  Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 9 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6325 юаня за единицу американской валюты.

Таким образом, прерванная 7 ноября цепочка ослаблений национальной валюты КНР продолжилась, на этот раз юань просел по отношению к американскому доллару еще на 48 базисных пунктов, пишет «Чжунго жибао».

Накануне Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО с целью поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке на приемлемом уровне. Эксперты связывают данные операции с начавшимся укреплением курса китайской валюты. Напомним, в Пекине связывают любые валютные колебания с финансовой активностью третьих стран на международном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 8 ноября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6277 юаня за единицу американской валюты. Таким образом, национальная валюта КНР уступила доллару США 61 базисный пункт в ходе торгов в третий рабочий день 46 недели.

Читайте ранее в этом сюжете: Народный банк Китая прервал цепочку укреплений национальной валюты

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