Рубль играет в миноре

Москва, , 09:01 — REGNUM Рубль немного выдохнул на торгах8 ноября, но в целом остается слабым на фоне ряда факторов, которые недавно вылились в массовые распродажи российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Не сильно помогло и ослабление доллара на международном рынке Форекс. По итогам сессии доллар и евро немного подешевели, на 0,25% и 0,20%, до 59,11 руб. и 68,51 руб. соответственно.

«Небольшая коррекция накануне была обусловлена скорее техническими факторами — 8 ноября продавцы зашли слишком далеко, и настал черед фиксации прибыли. Но все остальные факторы по-прежнему указывают на усугубление положения рубля. Появились новые сигналы снижения привлекательности российских активов — на вчерашнем аукционе ОФЗ спрос продолжил угасать», — напомнил эксперт.

По его словам, основным драйвером оттока спекулянтов служат опасения относительно ужесточения санкций со стороны США, которые могут затронуть рынок облигаций РФ, и это серьезный фактор риска для нашей валюты, которая под воздействием резкого бегства спекулянтов напрочь отвязалась от нефти.

«Впрочем, на рынке черного золота тоже нет поводов для укрепления рубля. Баррель Brent продолжает подавать коррективные сигналы, хотя и максимально старается не сдаваться. Вчерашний отчет минэнерго США отразил не только неожиданный рост запасов, но и скачок показателей добычи до максимальных с 1983 года уровней», — пояснил Коавлев.

Котировки пока не показали заметной реакции на релиз, но эти данные могут заставить игроков задуматься о фиксации прибыли из-за угрозы со стороны сланцевиков, которые могут резко нарастить производство на волне удорожания актива, отметил он.

«Краткосрочные перспективы рубля остаются негативными. Пока на рынке преобладают страхи, связанные санкциями и, как следствие, уходом иностранных инвесторов с российских площадок, торги по рублю будут сопровождаться понижательными рисками», — полагает эксперт.

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