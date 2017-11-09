Сенат США рассмотрит кандидатуру Пауэлла на пост главы ФРС

Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Кандидатуру Джерома Пауэлла, выдвинутого на пост председателя Федеральной резервной системы, рассмотрят 28 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Банковского комитета.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Пауэлла 2 ноября. Его решение должен одобрить Сенат Конгресса.

Трамп и представители Белого дома выразили уверенность, что сенаторы утвердят назначение Пауэлла.

Ожидается, что он продолжит постепенно повышать процентные ставки, как это делала действующая глава ФРС Джанет Йеллен в конце 2015 года, и сократит баланс центрального банка на $4,5 трлн.

Полномочия Йеллен истекают 3 февраля 2018 года. Президент США принял решение не выдвигать её на пост в четвертый раз, однако отметил, что ФРС будет продолжать её денежно-кредитную политику.

Ранее заместитель главы ФРС Стенли Фишер ушел в отставку. Причины его ухода не называли, однако сам Фишер отметил, что это связано с личными обстоятельствами. Он занял пост замглавы ФРС в 2014 году, срок полномочий Фишера в качестве члена совета управляющих завершался в 2020 году.

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