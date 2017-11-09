Протокол по-оренбургски: суши, роллы, икра, клубника со сливками

Оренбург, , 08:23 — REGNUM Оренбург объявил конкурс на оказание услуг по организации протокольных мероприятий. Начальная максимальная цена лота 490 тыс. рублей. Срок оказания услуг до 30 июня 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Протокольные мероприятия включают в себя организацию и обеспечение питанием участников мероприятий при проведении официальных визитов, рабочих встреч, делегаций, приёмов главы города Оренбурга, праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. О конкретном количестве мероприятий не говорится. Указано, что периодичность оказания услуг осуществляется по заявке заказчика.

Вместе с тем заказчик (мэрия) детально остановился на таком пункте, как питание, и требованиях к помещениям для обедов, ужинов и фуршетов. Среди наименований блюд более 100 позиций с весовым обозначением порций. В частности, чиновники отдали предпочтение канапе с икрой, сёмгой, суши, роллам, куриным крылышкам в медовой глазури, фаршированной яблоками утке, клубнике со сливками, блинчикам с икрой.

Заказчик рассчитывает, что число участников протокольных мероприятий не превысит 95 человек. Питание должно осуществляться в помещении площадью 315 квадратных метров, которое состоит из двух залов. В основном зале оговаривается наличие квадратных деревянных столов, деревянных стульев с мягкой обивкой, двух телевизоров. VIP-зал должен быть оборудован холодильником, мягкой мебелью, диспенсером для холодной и горячей воды, телевизором, сплит-системой.

Заказчик требует, чтобы исполнитель в ходе исполнения контракта не привлекал третьих лиц. Согласно техзаданию, услуги оказываются в любой день (в том числе праздничный или выходной), круглосуточно.

В общем, при дефицитном бюджете Оренбург способен достойно встретить и покормить почётных гостей. Отметим, на 2017 год дефицит планировался 480 млн рублей при доходах 9 млрд рублей, на 2018 год он прогнозируется в размере 290 млн рублей при доходах 8 млрд рублей.