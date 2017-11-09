Услуги в Краснодарском крае менее чем за год подорожали на 5,6%

Краснодар, , 07:57 — REGNUM В Краснодарском крае в октябре стало дороже ездить на отдых в Испанию и жить в студенческих общежитиях. Согласно данным Краснодарстата, за прошедший месяц эти услуги подорожали на 1,4% и 3,2% соответственно, передаёт ИА REGNUM 9 ноября.

Однако больше всего подскочила стоимость дополнительных занятий для дошколят (на 10,3%) и допзанятий в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения (на 6,6%). Также более чем на 1% подорожал проезд в городском коммерческом и муниципальном автобусах.

А вот стоимость услуг воздушного транспорта, напротив, упала почти на 28%. Дешевле стали и санаторно-курортные отдых и лечение — на 14,8%.

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В мае на Кубани в разы подорожали овощи

Что касается продуктов питания, то значительный рост — в 1,7 раза — отмечен на свежие огурцы и помидоры. В пределах 2% — 11,1% подорожали солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы, красная икра и молоко 2,5−3,2% жирности, а также груши, бананы и апельсины.

Выгоднее в октябре стало покупать лимоны (их цена снилась на 8,5%), яблоки (на 7,7%), сахар (на 5,4%), свёклу столовую — на 4,7%. В пределах 1% — 3,2% снизились цены морковь, капусту, лук репчатый и картофель, горох, фасоль и ряд круп. Так, например, на рынках и в магазинах края 1 кг яблок продавался в среднем по 69,42 рубля, десяток яиц — 52,48 рубля, сахар — 41,89 рубля.

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Так, по данным органа статистики, за октябрь индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары — 100,5%, непродовольственные товары — 100,3%, услуги — 99,6%. А вот по сравнению с декабрём 2016 года этот показатель составил 101,9%. За десять месяцев инфляция на продовольственные товары достигла 99,8%, непродовольственные товары — 101,9%, услуги — 105,6%. А вот реальные заработные платы кубанцев растут более низкими темпами. Так, за январь-август 2017 года реальная заработная плата в крае увеличилась всего лишь на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Добавим, что, согласно приказу министерства труда и социального развития Кубани, величина прожиточного минимума на третий квартал 2017 года в регионе определена: в расчете на душу населения — 10 143 рубля, для трудоспособного населения — 10 964 рубля, для пенсионеров — 8377 рублей, для детей — 9773 рубля.

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