Нефть засомневалась в своих силах

Москва, , 07:37 — REGNUM Торги по нефти завершились 8 ноября в небольшом плюсе. В первой половине дня нефть находилась под давленым, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Цена корректировалась после двухдневного ралли на 6,7%. Падение остановилось на уровне $62,92. От него цена восстановилась до 64,62 после публикации отчета Минэнерго США.

Согласно последним данным, запасы нефти за минувшую неделю в США выросли на 2,237 млн баррелей, добыча нефти — на 67 тыс., до 9,620 млн баррелей.

В отчете есть и позитивный момент: запасы бензина и запасы дистиллятов сократились на 3,3 млн баррелей по отдельности. Учитывая бычий тренд по нефти, трейдеры сконцентрировались на сокращении запасов нефтепродуктов.

Всплеск волатильности был краткосрочным. К закрытию дня баррель Brent опять подешевел с $64,62 до $63,07. Видимо, покупатели засомневались в своих силах, что смогут пройти уровень $65. Техническая картина благоприятна для покупателей, пока цена торгуется выше $62.

9 ноября боковая динамика по нефти может сохраниться. Рост стоит ожидать 10 ноября перед выходными. Ближайшая цель $66.

Напомним, 8 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,31%, до $63,49 за баррель, WTI — на 0,66%, до $57,43 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,72 за баррель.

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