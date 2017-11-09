Доллар готовится к штурму 60

Москва, , 07:31 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 8 ноября снижением по доллару и евро. Рубль отреагировал укреплением на дорожающую нефть на торгах в Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

С их снижением падение руля возобновилось. К американской сессии курс доллара повысился до 59,59 руб., курс евро — до 69,11 руб.

Российский рубль находился под давлением около четырех часов. Краткосрочное ралли на нефтяном рынке позволило ему отыграть потери и выйти в небольшой плюс по итогам дня. На американской сессии курс доллара снизился до 59,06 руб., курс евро — до 68,45 руб.

Цена на Brent выросла на 2,5%, до $64,62 на неоднозначных еженедельных данных минэнерго США. Запасы и добычи нефти в стране увеличились, запасы бензина и дистиллятов — значительно уменьшились.

Ралли по нефти длилось недолго. Стоимость Brent снизилась с $64,62 на $63,07.

9 ноября в Азии нефть торгуется в плюсе, значит торги на Мосбирже по курсу рубля откроются в небольшом плюсе. В начале торговой сессии ожидается снижение курса доллара до 58,96 руб. Это предел для него. От него ждут новой волны продаж национальной валюты и ослабления до 59,58 руб.

Кроме нефти у рубля нет поддерживающих факторов. Индекс RGBI находится в нисходящем тренде на часовом периоде. Пробой уровня 139,70 вызовет на долговом рынке бегство зарубежных инвесторов из ОФЗ и резкое ослабление рубля. Чтобы падение по рублю ускорилось, покупателям валюты нужно пройти отметку 59,60 руб.

Напомним, 8 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 13 коп. (-0,23%), до 59,22 руб., курс евро — на 12 коп. (-0,18%), до 68,66 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,5 млрд (-4,25%), евро/рубль — 301,1 млн евро (+24,80%).

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