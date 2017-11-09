5% доходов бюджета – на ремонт и мебель для исполкома: торги в Татарии

с. Актаныш, Татария, , 06:15 — REGNUM В Актанышском муниципальном районе на капитальный ремонт здания исполкома, расположенного в районном центре, и его оснащение новой мебелью и оргтехникой потратят 5% доходов бюджета. Определить подрядчика должны в рамках аукциона 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная стоимость лота, который будет оплачен из районного бюджета, составляет 36 187 297 рублей. Выполнить работы в селе Актаныш победитель должен за три месяца с момента подписания контракта. За это время подрядчику необходимо произвести ремонт инженерных сетей, отделочные и общестроительные работы, а также привести в порядок фасад, входную группу, сделать ремонт ограждения и подсветку здания. Также здание должно быть оснащено 52 жалюзи, в нём необходимо обновить все шторы и портьеры, приобрести и поставить 29 наименований мебели, в числе которых кресло руководителя из натуральной кожи, стол руководителя с кожаной вставкой и тумбой, 50 столов, тумбы, подставки под оргтехнику, ресепшен и т. д. Заказчику, по условиям контракта, победитель также должен поставить 98 многофункциональных устройств, столько же мониторов и системных блоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём доходов бюджета Актанышского муниципального района на 2017 год утверждён в размере 666,08 млн рублей. Из них на межбюджетные трансферты из бюджета республики приходится свыше 384,96 млн рублей.

Напомним, на нескольких совещаниях осенью 2017 года глава Татарии Рустам Минниханов обратился к районным главам с просьбой не допускать необоснованных трат и соблюдать бюджетную дисциплину. Он пообещал, что предложения из районов будут рассмотрены и их попытаются «системно профинансировать в рамках реализации госпрограмм», которых в республике свыше 30.

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