Еврокомиссия заявила о бесполезности газопровода «Северный поток-2»

Брюссель, , 03:35 — REGNUM Европейская комиссия не видит необходимости в строительстве газопровода «Северный поток-2», поскольку ожидает сокращения потребления газа в Европейском союзе, говорится в распространённом 8 ноября пресс-релизе ЕК.

«Как ожидается, импорт газа в Евросоюз останется стабильным к 2030 году с учётом сокращения объёмов внутреннего производства и потребления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «принимая во внимание уже имеющуюся хорошо развитую инфраструктуру по импорту газа и ожидающийся рост конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре таких масштабов, как Nord Stream 2».

Также сообщается, что Европейский союз будет настаивать на сохранении транзита российского газа через территорию Украины и после 2019 года, когда истекает соответствующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который российская сторона продлевать не планирует.

Читайте также: Польша и Украина подписали письмо в ЕС против «Северного потока — 2»

На текущей неделе Еврокомиссия представит пакет поправок к Газовой директиве Евросоюза, который предусматривает распространение ключевых принципов энергетического законодательства ЕС на все газопроводы. На сегодняшний день «Северный поток-2» не подпадает под действие газовой директивы, поскольку проходит через море, однако поправки изменят эту ситуацию. Документ должен быть одобрен Советом ЕС и Европарламентом.

Читайте также:

Еврокомиссия: «Украина надежнее, чем Nord Stream-2»

Германия отстаивает Nord Stream — 2: «Пусть Еврокомиссия не мешает»