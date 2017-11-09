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Еврокомиссия заявила о бесполезности газопровода «Северный поток-2»

Экономика

ЕС будет настаивать на сохранении транзита российского газа через Украину

Брюссель, 9 ноября 2017, 03:35 — REGNUM  Европейская комиссия не видит необходимости в строительстве газопровода «Северный поток-2», поскольку ожидает сокращения потребления газа в Европейском союзе, говорится в распространённом 8 ноября пресс-релизе ЕК.

«Как ожидается, импорт газа в Евросоюз останется стабильным к 2030 году с учётом сокращения объёмов внутреннего производства и потребления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «принимая во внимание уже имеющуюся хорошо развитую инфраструктуру по импорту газа и ожидающийся рост конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре таких масштабов, как Nord Stream 2».

Также сообщается, что Европейский союз будет настаивать на сохранении транзита российского газа через территорию Украины и после 2019 года, когда истекает соответствующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который российская сторона продлевать не планирует.

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На текущей неделе Еврокомиссия представит пакет поправок к Газовой директиве Евросоюза, который предусматривает распространение ключевых принципов энергетического законодательства ЕС на все газопроводы. На сегодняшний день «Северный поток-2» не подпадает под действие газовой директивы, поскольку проходит через море, однако поправки изменят эту ситуацию. Документ должен быть одобрен Советом ЕС и Европарламентом.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)

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