Дефицит бюджета Приморья в 2018 году составит 4,6 млрд рублей

Владивосток, , 03:40 — REGNUM Бюджет Приморского края на 2018 год сохранит социальную ориентированность. По предварительным данным, доходы составят 84,5 млрд рублей. Такую цифру озвучила и.о. директора департамента финансов Наталья Снитко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Снитко, доходная часть казны в 84,5 млрд рублей была сформирована за счёт увеличения ставок акцизов на нефтепродукты, налогов и дотаций из федерального центра. Расходы на социальные нужды увеличатся на 150 млн рублей и составят почти 65 млрд рублей. Расходы на реализацию указов президента РФ увеличатся на 1,4 млрд рублей.

При этом в целом расходная часть бюджета Приморского края снизится на 12,6 млрд рублей и составит около 90 млрд рублей. Таким образом, дефицит сократится с 9,4 млрд до 4,6 млрд рублей по сравнению с 2017 годом.

Отметим, что в Сахалинской области, несмотря на перераспределение доходов от проекта «Сахалин-2», удалось сформировать бездефицитный бюджет на 2018 год. Доходная и расходная части совпадают: 111,2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, суммарный госдолг субъектов ДФО на 1 октября 2017 года составил 151 млрд рублей. В лидерах Якутия, которая должна треть от этой суммы — 50,2 млрд рублей.

От экс-главы Приморья Владимира Миклушевского исполняющему обязанности губернатора края с октября 2017 года Андрею Тарасенко досталось в наследство 5 млрд рублей займов, при том что на момент вступления в должность Миклушевского регион должен был всего 568 млн рублей.