Экс-президента Болгарии допросят по уголовному делу о ремонте МиГ-29

София, , 22:28 — REGNUM Прокуратура Болгарии вызвала бывшего президента страны Росена Плевнелиева на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении экс-министра обороны Николая Ненчева, касающегося ремонта в Польше болгарских истребителей МиГ-29, передаёт Nova TV.

Как сообщается, Плевнелиев был вызван именно прокуратурой, между тем на допросе экс-главы государства настаивала также защита Николая Ненчева.

В июле этого года, напомним, в качестве свидетеля по данному делу выступил также действующий президент Болгарии и бывший командующий ВВС Румен Радев.

В начале 2015 года правительство Болгарии отказалось продлевать контракт с Россией на обслуживание своих истребителей МиГ-29, срок действия которого истекал в сентябре того же года.

После этого Болгария решила отремонтировать шесть двигателей МиГ-29 на польских военных авиазаводах WZL-2 и WZL-4, которые не имеют лицензии на осуществление данного типа работ. Несмотря на то, что в РСК «МиГ» предупредили о снятии с себя ответственности за дальнейшую эксплуатацию таких двигателей, болгарская сторона всё же обратилась к услугам «партнёра по НАТО».

Позднее по факту заключения контракта с Польшей в Болгарии было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал экс-министр обороны Николай Ненчев. Против бывшего главы оборонного ведомства выдвинуты обвинения в злоупотреблении служебным положением, нанёсшим ущерб государственной казне на сумму свыше 3,5 млн евро.

Кроме этого, в отношении Ненчева возбуждено дело, связанное с поставками обмундирования для болгарской армии, в ходе которых бюджету страны также были нанесены убытки в размере 123 тысяч евро.

Отметим, что Николай Ненчев — не единственный член предыдущего правительства Болгарии, ставший фигурантом уголовного дела. Так, экс-министру экономики и энергетики Петару Димитрову были предъявлены обвинения в рамках дела о «невыгодной» продаже российскому «Атомстройэкспорту» старого реактора АЭС «Белене» в 2007 году, а экс-министру иностранных дел Даниелу Митову — обвинения в бесхозяйственности, нанёсшей ущерб на сумму свыше 250 млн евро.

При этом возглавлявший предыдущий кабинет Бойко Борисов продолжает занимать пост и сейчас — в мае 2017 года он занял должность премьер-министра Болгарии в третий раз подряд.