В порту Мурманска встретили буксир «Юрибей» для Сабетты

Мурманск, , 22:46 — REGNUM Новый буксир ледового класса «Юрибей» зашёл в Мурманск для пополнения запасов. Уже 10 ноября он отправится к месту приписки — в порт Сабетта на Ямале, передает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM. Буксир будет использоваться для круглогодичной навигации танкеров СПГ в акватории порта.

Инвестиционный проект по строительству флота для порта Сабетты включал в себя строительство пяти судов: двух портовых буксиров, двух буксиров ледокольного класса и одного ледокола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественники «Юрибея» — буксиры «Пур» и «Тамбей» — начали свою работу в проекте «Ямал СПГ» в 2016 году. Уже в следующем году «Атомфлот» готовится принять ледовый буксир «Надым» и ледокол «Обь».

"На буксире «Надым» мы поднимем флаг уже летом, я думаю в августе. А ледокол «Обь» придёт в ноябре следующего года. Таким образом — пять судов. С учётом смен экипажа — порядка 100 рабочих мест. Ну, и общий объём инвестиций — порядка 197 миллионов долларов. Из которых 160 миллионов долларов это кредитный ресурс банка ВТБ», — рассказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

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Параллельно с подготовкой к приёмке оставшихся двух судов, «Атомфлот» готовится к участию в другом масштабном инвестпроекте. Первого ноября компания «Новатэк» заключила договор по сотрудничеству с Банком развития Китая и компанией CNPC в реализации проекта Арктик СПГ 2. Проект планируется закончить уже к 2025 году. В его рамках будет построена Кольская судоверфь с двумя доками.

На ней, в свою очередь, будут производить технологические комплексы для освоения арктических территорий. В том числе, комплексы по сжижению природного газа, установленные на плавучих платформах. И без ледокольного флота здесь не обойтись.

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Предвосхищая увеличение объёма грузоперевозок сжиженного природного газа по Северному морскому пути, «Атомфлот» решил изучить перспективы перехода ледоколов на новое топливо. Предприятие заказало финской компании «Aker Arсtic» концепт проекта ледокола, работающего на сжиженном газе.

«Вопрос увеличения числа ледоколов ледокольного обеспечения крайне важен, особенно в Арктике. Особенно, три самых тяжёлых месяца. Это, фактически, март, апрель, май. Это сжатый сезон, и, чтобы выдержать экономику, мы должны иметь ледоколы, которые можно заводить как современную машину: сел, завёл, не понадобилось — поставил в гараж и он стоит до следующей работы. Конечно, с приходом такого нового вида топлива, мы прорабатываем всю экономику, все технологические и технические вопросы. Мы просто хотим получить эти знания и понять, насколько это может быть интересно для нас», — рассказал Вячеслав Рукша.

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