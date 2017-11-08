Стресс-тесты подтвердили полную безопасность БелАЭС – Госатомнадзор

Минск, , 19:31 — REGNUM В Белоруссии завершились стресс-тесты строящейся Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 ноября. Официальный доклад с результатами опубликован на портале Госэнергонадзора Белоруссии.

В выводах отмечается, что БелАЭС, которую строят в Островецком районе Белоруссии, полностью соответствует всем международным нормам безопасности и устойчива к различным критическим ситуациям и природным катаклизмам. Моделировались различные ситуации: штормовой ветер, наводнение в результате ливней, резкий перепад температур, и так далее. В том числе и землетрясения. Специалисты пришли к выводу, что ко всем этим и подобным ситуациям, станция готова и к нарушению её работы ЧП не приведут. Также моделировались и техногенные катастрофы, сбои энергоснабжения или потеря теплоносителей.

«Безопасности никогда много не бывает. Поэтому наша задача состояла в том, чтобы предложить меры по усилению безопасности, то есть, увеличению этих запасов. План мероприятий по усилению безопасности будет сформирован в течение этого года с учетом, в том числе, возможных рекомендаций европейских экспертов», — цитирует белорусский канал ОНТ начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Ольгу Луговскую.

Все выводы экспертов, сам доклад и сопутствующая документация отправлена в Еврокомиссию. Стресс-тесты проводились по европейским технологиям, подчёркивает Госэнергонадзор Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белорусскую АЭС по умолчанию «небезопасной» называет соседняя Литва, которая на различных международных площадках требует остановить проект, а в парламенте Литвы принят закон о запрете попадания электроэнергии, произведённой на БелАЭС, в саму Литву. Официальный Вильнюс в своих стремлениях торпедировать БелАЭС, тем не менее, не смог заручиться поддержкой даже других прибалтийских государств — Латвии и Эстонии.