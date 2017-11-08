Решение о новом мосте или тоннеле под Невой примут до конца 2017 года

Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM В Петербурге продолжается оживленное обсуждение концепции перехода через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная в рамках проекта строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД). Техническое решение о том, будет ли переправа мостом или тоннелем, должно быть принято до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предполагалось, что для ВСД через Неву будет переброшен новый автомобильный мост, рядом с Финляндским железнодорожным мостом. Однако затем возникла идея заменить мост тоннелем под Невой.

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Как сообщил сегодня, 8 ноября, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, в ходе совещания со специалистами концепцию тоннеля в створе улиц Фаянсовая-Зольная представил руководитель архитектурно-планировочного управления АО «КБ ВиПС» Михаил Бимон.

Эксперт отметил, что создание нового моста рядом с существующим железнодорожным мостом — с учетом требований ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» о том, что новый мост должен быть неразводным, высотой не менее 30 метров — негативно скажется на панорамных видах города. Строительство тоннеля избавляет от этой проблемы.

«Участники совещания рассмотрели два способа прокладки подводных тоннелей: проходку щитом и технологию погружных секций. В первом случае новый тоннель будет глубокого залегания и его длина может составить около 3 км, по втором случае расчетная длина тоннеля — 850 м», — рассказал Игорь Албин в своем канале в Telegram.

Профильным городским ведомствам, проектным организациям, вузам и строительным компаниям «Метрострой», «Пилон» и «ЛенСпецСМУ» поручено провести анализ технических и инженерных решений строительства и мостового, и тоннельного перехода через Неву, спрогнозировать сроки и сметную стоимость всех вариантов строительства и представить информацию для обсуждения.

«Надо все решения принимать до конца текущего года», — подчеркнул Игорь Албин.

Напомним, шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км, согласно имеющемуся проекту, начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

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