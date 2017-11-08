«Саратовводоканал» отдали в концессию: «крыша» круче у «КВС»

Саратов, , 18:24 — REGNUM В Саратове все члены конкурной комиссии из представителей власти по передаче МУПП «Саратовводоканал» в концессию единодушно проголосовали за то, чтобы отдать стратегическое предприятие в частные руки — компании ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» («КВС»), являющейся дочерней структурой ИК «Лидер». Как сообщает ИА REGNUM, второй претендент на МУПП — ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» («Новогор Прикамья») проиграл эту «схватку».

Соглашение будет заключено до 31 декабря 2045 года. В решении конкурсной комиссии указано:

«Признать победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения — Саратов», предложившее наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса».

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Как сообщало ИА REGNUM, первая попытка передачи МУПП «Саратовводоканал» в концессию была предпринята властями Саратова осенью прошлого года. В «схватке» участвовали те же самые компании — ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». Концессионное соглашение заключили с «КВС». Однако «Новогор Прикамья» обжаловал решение через Федеральную антимонопольную службу. В итоге торги были аннулированы, а соглашение с «КВС» расторгнуто.

Комментируя ИА REGNUM передачу «Саратовводоканала» частным структурам, политолог Игорь Семенов отметил следующее: «КВС» — дочерняя структура ИК «Лидер» Анатолия Гавриленко, по данным СМИ связанная с семьями Шамаловых и Ковальчуков. Поэтому «крыша» круче у «КВС». «Новогор Прикамья» — дочерняя структура ГК «Российские коммунальные системы» (концерн «Ренова» Вексельберга) административно слабее.

По словам Семенова, обе компании имеют в Саратове кровные интересы, поскольку «Ренова» Вексельберга контролирует «Т-плюс», а «Интер Рао» Ковальчуков — «Саратовэнерго», которому «Саратовводоканал» должен большую часть долга, составляющего 1,2 млрд рублей.

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